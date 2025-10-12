【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月12日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、総勢12人のゲストを迎えて送る大晩餐会SP。 日テレ秋の新ドラマに出演中の俳優陣をはじめ、総勢12人のゲストが大集結し、名物企画3本立てで届ける。通常回とは思えない熱量アゲアゲの1時間をお見逃しなく。 ■サイズ感対決は大波乱!?「こんな番組だと思わなかった！」 今夜は、総勢12人のゲストとSixTONESが6チームに分かれて戦