中国のSNS・小紅書（RED）に9日、「日本から（中国に）帰ってきて出た最大の禁断症状は人が嫌いになることだった」との投稿があり、注目を集めた。ここで言う「禁断症状」とは、日本を懐かしく思う感情のこと。投稿者は「何気なく見ると、車の運転をしていたおじいさんが対向車のバスに向かって優しく合図を送っていた。字幕がなくても面白いテレビ、CMさえも見ていられる。禁断症状はもう少し後で来ると思っていたのに、飛行機が