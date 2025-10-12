地区シリーズ第4戦で3回完全リリーフ米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）の第4戦で3イニングのスーパーリリーフ。シャンパンファイト後の会見では、珍行動も見せていた。地区シリーズ第4戦、8回からマウンドに上がった佐々木が、魂の投球を見せた。2番からの上位打線と対戦。先頭のシュワーバーを右飛、ハー