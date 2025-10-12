チャルカを回すリバライさん＝8月、インド・サンティプル（共同）インドやバングラデシュなど主に南アジアの女性が着ている民族衣装のサリー。生産の機械化が進む中、インド東部サンティプルは手織りサリーの里として注目を集めている。「チャルカ」という糸車を回し、細い繊維を糸にする伝統製法を用いるが、近年は担い手不足に直面している。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）小屋の床に敷いたござの上であぐらをかき