昨年に比べ海水浴場の来場者が微減したサザンビーチちがさき＝２日、茅ケ崎市中海岸神奈川県茅ケ崎市は、今夏のサザンビーチちがさき海水浴場の来場者数が前年比約４５００人（３・８％）減の１１万３千人だったと発表した。市産業観光課によると、微減の理由について、猛暑やカムチャツカ半島地震による津波警報の発表、台風９号接近に伴う花火大会の中止が影響したとみている。今夏の開設期間は７月５日〜８月３１日の５８