中学生になると、小学生の頃とは勉強の進め方が大きく変わってくる。特に高校受験を控える時期には、「どの塾に通うか」「通信教材で学ぶか」といった勉強方法の選択に迷う家庭も多いだろう。筆者の家庭でも、現在中学3年生の長女がどの方法で受験勉強を進めるかをめぐり、親子であれこれ試行錯誤することになった。 【写真】可愛すぎる東大生「ルワンダの床屋でおまかせ」したら… 長女は中学2年生までは、自宅で学校教材だ