タレントの王林が11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。スタイル抜群のドレス姿に、ファンから「キレイなお姉さん」「スタイル良！」などの声が寄せられている。【写真】王林、抜群スタイルの水着姿王林は同日放送の『お笑いの日2025』（TBS系）に出演後、「『お笑いの日2025』ありがとございましたっ引き続きキングオブコントも見て笑顔の1日にしよーね」とコメントを添えて、オフショットを公開した。深みの