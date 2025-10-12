及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）が今夜スタート。奇妙なホーム＆ラブコメディーが開幕する。【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第1話場面カット本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。■第1話あらすじ動物飼育員の波多野玄一（及川）、50歳