株式会社オートバックスセブンは、同社と加盟店契約を結んでいる株式会社ピューマとともに、2025年10月10日、富山県高岡市に新店舗「オートバックス・高岡南」および「オートバックスカーズ・高岡南」をオープンした。 JR新高岡駅近くの県道57号線沿いに位置する同店舗は、カー用品の販売から整備・車両販売・買取までを一貫して提供する複合型店舗であり、富山県内では9店舗目の出店