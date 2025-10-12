苦戦が続く状況の打開なら、なんだって試す。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第1試合に、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が出場。昨シーズンの優勝を支えたとまで言われる効果抜群のパワーテープ（ファイテン）が、いつもと違うところに貼られていることに放送席の2人、さらにファンも注目することになった。【映像】気合いを込めた？例のテープが貼られた場所セガサミーフェニックスは、ファイテンとサプ