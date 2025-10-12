大阪と鳥取でトラックの危険運転が相次いでカメラに捉えられた。大阪では青信号になり発信したバイクの目の前をトラックが“横断”。鳥取では片側１車線の道路を走行中、トラックに「併走」された撮影者が“恐怖”を語った。赤信号で交差点を爆走するトラック大阪市淀川区の交差点で9月18日午前7時半頃に撮影されたのは、あわや衝突という恐怖の瞬間だ。撮影者によると、進行方向の信号が青になり進み始めたところ、次の瞬間、目の