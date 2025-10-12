フジテレビ系「めざましテレビ」お天気キャスターとして人気を得た元フリーアナウンサー高樹千佳子さん（現姓多田千佳子さん＝46）が、11日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。ヘルスケア企業の広報を務める現在を明かした。番組では、1年半前から都内のヘルスケア企業フォーネスライフの広報を務める千佳子さんに密着。商品の情報発信やメディア対応が主な業務で、「病気になる前に、病気になる確率・発症リスクがわかる検査