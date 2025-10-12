テレビ東京は、2020年まで3年半、BSテレ東で放送していた『バカリズムの30分ワンカット紀行』をパワーアップして地上波で復活。13・14日の深夜24時30分から2夜連続で放送する。【番組カット】秋らしい色合いのチェック柄衣装を着こなした齋藤飛鳥緻密に計算された台本をもとに、街の人たちが出演者となりワンカット撮影で街の魅力を伝えるという内容の「ワンカット紀行」。当時は「あのテレ東はついに編集まで放棄した」と話題