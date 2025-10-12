BTSのJIN（ジン）は、朝からサムギョプサルを食べる！歌手チェ・イェナが8日、韓国公営放送MBCの芸能トーク番組に出演し、JINとの逸話を公開した。コラボしたJINに話題が及ぶと、チェ・イェナは「BTSのJIN先輩の単独アルバムのフィーチャリング提案が入った。てきた。『Loser（feat．YENA）』という曲だが、最初に提案を受けた時『私をなんで？』という気がした」と話し始めた。続いて「歌を聞いてみたが、聞いてすぐに完全に私