明石家さんま（70）が11日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。9日（日本時間10日）にナ・リーグ地区シリーズのドジャース対フィリーズの第4戦でバックネット裏の最前列で、観戦していた日本人とみられる熟年夫婦が知り合いだと告白した。冒頭から米大リーグのプレーオフの話題になり、11回裏2死満塁でフィリーズの右腕による暴投で試合が決着した場面について、共演の村上ショージが「まさか、ホームに