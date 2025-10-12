来春のセンバツ出場につながる秋季東海地区高校野球大会が１８日、愛知で開幕する。県１位の聖隷クリストファーは１９日、豊川（愛知２位）―津商（三重３位）の勝者と対戦。今夏の甲子園で初出場初勝利の立役者となった来秋ドラフト候補・高部陸（２年）が、県大会に続き、東海も全試合完投宣言。チーム初のセンバツ出場、２季連続甲子園へ強い意欲を見せた。夏の甲子園で一回り成長した高部は「昨年は自分が連投して負けてし