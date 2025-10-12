競技歴50年という、91歳の長寿ボウラー。 ボウリングの魅力、そして長寿と健康の秘訣を聞きました。 正確なコントロールで見事な投球を見せるは、冨工 冨雄さん。昭和9年生まれの 御年91歳です。 月に1回以上プレーしている高齢者を対象にした「日本ボウリング場協会」の今年度の長寿ボウラー番付で、90歳以上が選出される “横綱” に認定されました。 （冨工 冨雄さん(91)）