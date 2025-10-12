最近うだるような暑い夏が続いているが、これはただの猛暑では済まない。なんと、海面温度の上昇によって、台風の破壊力が上がっているというのだ。山がちな日本に大量の雨が降り注げば、土砂災害が各地で起きることは火を見るより明らか。土砂に飲み込まれないようにするには、日々何に注意して過ごせばいいのだろうか？※本稿は、地球科学者で京都大学名誉教授の鎌田浩毅『災害列島の正体 ―地学で解き明かす日本列島の起源』（