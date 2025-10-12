◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ東海第１４節浜松開誠館２−０ジュビロ磐田Ｕー１８（１１日・浜松開誠館総合Ｇ）３位の浜松開誠館が２位のジュビロ磐田Ｕ―１８を２―０で退け、連勝。プレミア参入戦出場圏内に勝ち点１と迫った。前半３３分にＦＷ田窪悠己（３年）が２戦連発弾で先制。同３９分にはＭＦ川合亜門（３年）が追加点を挙げ、守備陣は磐田攻撃陣を完封。浜松開誠館は次節、１８日に首位の清水エスパ