元乃木坂46でタレントの阪口珠美（23）が10日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。今までで食べたことがない料理を明かした。「カレーうどん」の話題となり、大阪の人がよく食べる印象があり、東京ではあまり見かけないということでスタジオが盛り上がった。この流れで千鳥・大悟から「食ったことある?カレーうどん」と尋ねられた阪口は「私、カレーうどん食べたこと…記憶でないです」と