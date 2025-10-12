シリアのアサド前大統領（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】ドイツ週刊紙ツァイトは11日までに、昨年末にロシアに亡命したシリアのアサド前大統領の近況を家族筋の情報を基に報じた。モスクワ中心部の高層ビル群「モスクワ・シティ」にある高級マンション3戸で家族と共に居住。マンション下のショッピングセンターを訪れる以外はオンラインゲームで時間を過ごしていると伝えた。同紙によると、アサド氏の親族はモスクワ・シテ