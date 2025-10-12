女優菊川怜（47）が11日、主演映画「種まく旅人〜醪のささやき〜」（篠原哲雄監督）公開記念舞台あいさつを都内で行った。15年ぶりの映画出演で主演を務め「初挑戦くらいのイメージ」と笑顔。日本酒産業に飛び込んだ農水官僚役にちなみ、お酒がおいしいシチュエーションを聞かれると「今日じゃないですか？」と即答。「1年前にみんなで頑張って撮影して、お客さまに見て味わっていただける」と感激していた。