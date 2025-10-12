観察と仮説に基づいた一貫した探究の成果2025年のノーベル生理学・医学賞は、免疫応答を調節する「制御性T細胞（regulatory T cell, Treg、以下Tレグ）」を発見した坂口志文・大阪大学免疫学フロンティア研究センター（IFReC）特任教授らに贈られた。私（塚崎）は10年以上前から、その業績と可能性の大きさからノーベル賞受賞を確信し、坂口教授に制御性T細胞をテーマとした一般向け書籍の刊行を提案した。坂口氏の快諾を得て、発