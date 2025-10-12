イランのアラグチ外相【イスファハン共同】イランのアラグチ外相は11日、核問題を巡る対イラン国連制裁の再発動により、国際原子力機関（IAEA）と9月に結んだ核査察再開の基本合意が「運用不可能になっている」と指摘する一方、IAEAとの協力は一部継続すると表明した。国営テレビのインタビューで述べた。イランは国連制裁への対抗措置としてIAEAとの協力を停止すると警告していた。一定の柔軟姿勢を見せることで、国際社会で