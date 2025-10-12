元DeNA、楽天の櫻井周斗は今季から台湾プロ野球でプレー異国で新たな野球人生をスタートさせた。2024年オフに楽天を戦力外になった櫻井周斗投手は、2025年シーズンから台湾南部の都市、高雄を本拠地とする台湾プロ野球（CPBL）の台鋼ホークスでプレー。8月17日に初登板、初勝利を挙げた。日本とは異なる野球文化の中で、貴重な経験を積んでいる。櫻井は東京・日大三高から2017年ドラフト5位でDeNAに入団。5年目の2022年に左肘