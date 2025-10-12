佳境を迎えたワールドカップ欧州予選。現地時間10月11日には、グループE、F、I、Kの計８試合が開催された。注目のグループIは首位のノルウェー、２位のイタリアがともに勝利という結果に終わった。ノルウェーはイスラエルにホームで５−０、イタリアはエストニアにアウェーで３−１と勝利を収めている。グループEでは、ジョージアを内容で圧倒したスペインが２−０と勝利。３連勝で首位をキープした。そのスペインに前節大敗