大谷翔平選手の古巣・エンゼルスの新監督にMLB屈指のスーパースターが就任する可能性が報じられました。「MLB.com」によると、エンゼルスのペリー・ミナシアンGMが、セントルイスでアルバート・プホルス氏と新監督就任に関して会談を行ったことを報じました。プホルス氏といえば、2003年にナ・リーグで首位打者を獲得。2009年と10年にはナ・リーグでホームラン王にも輝きました。キャリア通算では703本塁打、2218打点、3384安打を