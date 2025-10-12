俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティスト・Ｃｏｃｏｍｉの誹謗（ひぼう）中傷への対応が反響を呼んでいる。Ｃｏｃｏｍｉは１２日までにインスタグラムのストーリーズでフォロワーからの質問に回答。その中では一部のフォロワーから数々の罵詈（ばり）雑言も寄せられた。「低脳豚馬鹿猿」などとひどすぎる言葉に対し、「動物３種盛り！！」と一言。「親の教育が悪いせい」とのコメントには「教育良すぎ