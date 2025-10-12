女優の葵わかなが鮮やかなスタイリングを紹介した。１２日までに更新した、インスタグラムに「スタジオのスタイリングです」と書き始め、ロング丈で明るい黄色の柄物ワンピース姿でのショットを披露した。さらに「寒暖差を感じて、秋らしい気候になってきましたね。体調にはお気をつけて、よい週末をお過ごしください」と呼び掛けた。この投稿にファンからは「最近前髪上げてるの可愛すぎる！！」「おでこ見せてる葵ちゃん