10月10日午後4時前、永田町は衝撃に包まれた。公明党の斉藤代表が自民党との連立解消を表明したのだ。26年続いた自公の協力関係に終止符が打たれる歴史的な一日となった。【写真を見る】自公連立解消の裏で･･･石破総理が「戦後80年所感」発表に込めた思い「なぜ、あの戦争を避けること出来なかったのか」現代に繋がる課題も浮き彫りにそして、政治史に残るもう一つの出来事が、その裏でおこなわれていた。石破総理による戦後80年の