庶民からも愛された皇后の模範、馬皇后（孝慈高皇后）。『明代帝后半身像（一）孝慈 高皇后』（作者不詳）、明代、故宮博物院（台北）小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。イスラム文化圏のハレムなどと違い、中国的な後宮は、中国の歴代王朝にしか存在しない。そして王朝の永続のために、その制度は改良され続けた。後宮を舞台としたアニメ『薬屋のひとりごと』が人気を博すなど、さまざまな作品でも描かれてきた。3000年以