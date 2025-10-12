太平洋にポツンと浮かぶ「日本最東端の島」防衛省は2025年10月8日、日本最東端の島である東京都小笠原村の南鳥島を小林一大 防衛大臣政務官が訪問したと発表し、公式Xでその様子を公開しました。【画像】 これが自衛隊機でしか行けない「日本最東端の島」の景色です南鳥島は、本土から約1800km以上離れた太平洋上に浮かぶ絶海の孤島です。海上自衛隊が管理する滑走路（延長1370m）があり、自衛隊の輸送機や飛行点検機が使用し