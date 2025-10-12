アーティストの手越祐也が、今夜10月12日22時放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演。独立を経て感じた思いを語るほか、テレビ初出演の叔母が明かす、今なお手越を動かし続ける亡き父からの教えについて、感謝の言葉を口にする。【写真】これぞアイドル！な笑顔を見せる手越祐也5年前に事務所の独立を決断した手越。今まで所属していた事務所に対する感謝や、離れてしまったことへの寂しさがあったという。第二の