間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話が11日に放送され、番組開始直後、主要キャラクターが悲劇に見舞われると、ネット上には「始まりがまさかすぎる」「衝撃的」「もう退場？」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】元6年1組の武田敏生（水川かたまり）や小林紗季（藤間爽子）、土屋ゆき（剛力