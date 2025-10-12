手越祐也さん（37）が、12日放送の『おしゃれクリップ』に出演。独立への葛藤や10年前に急逝した父親への思いを明かしました。■事務所の独立から5年、第二の人生で感じた寂しさ5年前に独立を決断した手越さん。当時、所属していた事務所に対する感謝や、離れてしまったことへの寂しさがあったといいます。第二の人生を歩むと決心した一方で、それまで自分が当たり前にいた場所にいられなくなることへの葛藤について明かしました。