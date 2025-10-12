主力の充実ぶりに阪神・藤川球児監督（４５）は１１日、満足顔だ。今季最終戦となった２日・ヤクルト戦以来の実戦形式で、近本、中野、森下、佐藤輝、大山がそれぞれ安打をマーク。「まあまあいい準備というかね」。“球児流シート打撃”でチーム全体の仕上がりを後押しした。ＣＳローテ入りを狙うデュプランティエは４イニング相当、ネルソンも３イニング相当を消化。主力打者は息つく暇なく５〜６打席程度に立ち、実戦勘を養