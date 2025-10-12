３４年ぶりとなる大相撲のロンドン公演が、現地１５〜１９日に行われる。海外公演は２００５年の米ラスベガス以来で、ロンドンでは１９９１年以来２度目。海外興行としては２０１３年ジャカルタ巡業以来となる。大相撲の海外興行はどのように行われるのか。Ｑ＆Ａで一部を紹介する。＊＊＊＊＊＊＊＊◆大相撲海外興行Ｑ＆ＡＱ公演と巡業の違いは？Ａ海外公演は、相手国からの招待を受け日本相撲協会が主催する。諸外国