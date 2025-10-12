フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が12日までに自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。自民党高市早苗新総裁の「ワークライフバランス」発言について、私見を述べた。4日投開票された自民党総裁選では高市氏が小泉進次郎農相（44）との決選投票で勝利した。高市氏は就任後の挨拶で「全世代総力結集で全員参加で頑張らなきゃ立て直せませんよ。だって今、人数少ないですし、もう全員に働いていただきます。馬車