サッカー日本代表は１１日、１４日のブラジル戦（味スタ）に向けて千葉市内で調整した。左足首痛のため別メニューが続いていたＭＦ久保建英（２４）が、一部を除いて全体練習に合流。大阪で行われたパラグアイ戦（２△２）から一夜明け、この日は初めてスパイクを履いてピッチで汗を流した。過去１３戦で２分け１１敗の王国との一戦へ「過去が足を引っ張らないように、僕たちは今を生きているので、一戦一戦集中していきたい」と