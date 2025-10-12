「フェニックス・リーグ、阪神１（降雨コールド）１広島」（１１日、天福球場）追試を実りあるものにした。みやざきフェニックス・リーグの広島戦（天福）に先発した阪神・伊藤将司投手は、２回１安打１失点。「前回よりもよかった。いい調整ができた」と納得の表情だった。前回７日の中日戦（サンマリン）では、３回２失点。藤川監督から居残り指令を受け、中３日で再登板となった。初回は直球を主体に２三振を奪うなど、三