4月から半年にわたって大阪市の夢洲(ゆめしま)で開催されてきた大阪・関西万博（正式名称は2025年日本国際博覧会）が、明日、10月13日に閉幕する。【実際の写真】「人、人、人……！」来場者であふれかえる1970年の大阪万博の様子コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻に端を発する原材料価格の高騰、さらに円安、人手不足による人件費高騰もあいまって多くのパビリオンの建設が遅れに遅れるなど、開幕前から問題が続出し、当初、