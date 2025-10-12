◆サッカー◇全国高校選手権静岡県大会（１１日）▽３回戦聖隷クリストファー６−０浜松西１次トーナメント（Ｔ）の３回戦２０試合が行われた。第３シードの聖隷クリストファーはＦＷ辻陽生吾（ひゅうご、２年）の２得点などで、浜松西に６―０で大勝。２年ぶりの決勝Ｔに王手をかけた。聖隷が夏に甲子園出場の野球部に負けじと初戦から大量６ゴールの大爆発だ。前半６分、「サッカーでも名をなせるように頑張っていきたい