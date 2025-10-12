ファッション好きならテンションが上がらずにいられないニュースが届きました。ストリートからモードまで横断するブランド・NEEDLES（ニードルズ）が、ついにUNIQLO（ユニクロ）と初タッグ！両者の個性がぶつかり合う特別コレクション「UNIQLO and NEEDLES」が10月31日（金）に発売されます。NEEDLESといえば、独特の抜け感と上品さを併せ持つラインパンツや、象徴的な“パピヨン”ロゴでおなじみ。そんなブランドがユニクロの代