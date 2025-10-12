ロッテのサブロー監督（４９）が練習中の選手の“声”を奨励した。１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで秋季練習を開催。練習中の選手の声について「大事やと思いますよ。声出すのきついから。きついし、周りも盛り上がるし」と話した。すでに秋春のキャンプで昭和流のハードな練習を予告。その準備となる秋季練習でも厳しいメニューを課している。「練習で盛り上げてくれるやつがいたら。真顔できつい練習するより笑いながらや