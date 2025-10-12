「関西六大学野球、京産大７−４大商大」（１１日、わかさスタジアム京都）１回戦２試合が行われ、京産大が大商大に７−４で勝利し、２０１８年以来７年ぶりのリーグ優勝に王手をかけた。今秋ドラフト候補右腕の田村剛平投手（４年・報徳学園）が９回１０安打４失点で完投。龍谷大は大経大を延長十回タイブレークの末７−５で下した。１８２球の熱投を果たし、京産大・田村はすがすがしい表情で汗を拭った。７季連続優勝中の