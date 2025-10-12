「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）後がなくなった状況で１２日の第２戦に先発する巨人・戸郷翔征投手が１１日、必勝を誓った。「良い調整はできた。結果が一番なので、しっかり勝てるように良い投球ができれば」と強い思いを示した。エースとしての期待を受けた今季だったがシーズン序盤の不振から８勝（９敗）どまり。それでも「今までの悪いイメージは全て捨てて