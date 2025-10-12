「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）ＣＳ初出場の巨人・若林楽人外野手がスタメン起用に応える一発を見せた。左腕・ケイ対策として「６番・右翼」で先発出場。３点を追う四回１死一塁では「打撃の状態は悪くない」と、左翼席へ一時１点差に迫る２ランをたたき込んだ。チームは敗戦でＣＳ敗退の危機となったが「しっかり対策を練って、良いパフォーマンスが出せるよう