ＣＳファーストＳが開幕した１１日、阪神は甲子園球場で残留組が練習。２日・ヤクルト戦以来の実戦形式で、ＣＳローテ入りを狙うデュプランティエらを相手に近本、中野、森下、佐藤輝、大山がそれぞれ安打をマーク。１５日のファイナルＳ初戦に向けて状態を上げていく。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−デュプランティエの投球はどう見たか。「順調に４イニング分、消化できましたからね」−今後は