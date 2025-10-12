株式市場は高市早苗総裁の誕生で大幅高となったか…（写真：共同通信社）9月に金の記事（「金相場はどこまで上がるのか？ゴールドマン・サックスは5000ドル接近シナリオも」9月11日公開）を書いた時、国際相場はニューヨーク先物市場の中心限月（12月物）で1トロイオンス（約31.1グラム）3600ドルを超えたところだった。そこから、わずか1カ月で金相場は一時4000ドルを超えた。この急騰は何を意味するのか。（志田 富雄：経済コラ