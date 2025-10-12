「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）巨人は序盤の失点から流れをつかめず敗戦。ＣＳ敗退の崖っぷちに追い込まれた。「流れを持ってこられそうで持ってこられなかった。良い形は作ったんだけど…」と阿部慎之助監督は沈痛の面持ちで、試合を振り返った。最初にチャンスをつくったのは巨人。二回に制球が定まらないＤｅＮＡ・ケイから２四球を得て１死二、三塁の場面を